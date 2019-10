Borgo dei Borghi, il sindaco Firetto invita Daverio ad Agrigento

«Può capitare di esagerare con le parole e di offendere senza averne avuto alcuna intenzione. Le scuse, professore, in verità non sono sincere quando mostrano il tentativo di giustificare». Lo dice il sindaco di Agrigento Lillo Firetto che ha, ufficialmente invitato in città, lo storico dell’arte Philippe Daverio che s'era scagliato contro i siciliani.

«A mente serena credo che lei non pensi le cose che ha affermato. - aggiunge - La invito ad Agrigento a parlarne insieme. Scoprirà che anch’io, più volte, ho stentato a trattenermi, rischiando di perdere le staffe, soprattutto se accusato ingiustamente. Scoprirà quanti individui ci risultino invadenti, spregevoli, volgari, pettegoli. Certi soggetti, individui, persone... e non 'i sicilianì. Generalizzare è una cattiva abitudine e noi siciliani abbiamo ragione nel sentirci offesi».

