Al via oggi la stagione del teatro comunale "L'Idea" a Sambuca di Sicilia

Al via oggi la stagione 2019/2020 del teatro comunale L'Idea a Sambuca di Sicilia. Primo appuntamento con «Letizia va alla guerra, la suora, la sposa e la puttana». Protagonisti Agnese Fallongo e Tiziano Caputo (premio miglior attrice e premio della critica) con questo racconto di tenerezza e verità, omaggio alle vite preziose delle persone comuni.

Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Tre donne del popolo, irrimediabilmente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, che si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell'amore, piccoli grandi atti di coraggio.

La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico, in Friuli, come «portatrice di gerle» durante la Prima Guerra Mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito, Michele, chiamato alle armi il giorno stesso delle nozze. La seconda Letizia, invece, è un'orfanella cresciuta a Littoria (Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia, unica parente rimastale, solo dopo aver raggiunto la maggiore età.

