Giornate Fai d'autunno, la storia di Agrigento in 4 palazzi

Quattro luoghi inaccessibili aperti per scoprire la città di Agrigento attraverso occhi nuovi e prospettive insolite. Domani tornano le Giornate Fai d'autunno che compiono otto anni e sono più vitali che mai.

Sono giovani perché animate e promosse proprio dai Gruppi Fai Giovani, che anche per quest'edizione hanno individuato itinerari tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti e straordinari in tutta la Città. Una occasione per sfidare la capacità di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando cittadini e turisti alla scoperta di 4 luoghi storici di Agrigento, selezionati perché speciali, curiosi, originali e bellissimi. Saranno tantissimi i giovani del Fai ad accompagnare i visitatori lungo i percorsi tematici espressamente ideati per l'occasione, con l'obiettivo di trasferire il loro entusiasmo nella scoperta di luoghi inediti e straordinari che caratterizzano il nostro panorama.

Un itinerario a tema, che potrà essere percorso per intero o in parte, vedrà l'apertura di dimore storiche di Agrigento sia in Città che, in collaborazione con il Giardino della Kolymbethra, nella Valle. Le giornate Fai d'Autunno sono dedicate a quel giovane che, duecento anni fa, a ventun anni, scrisse i versi immortali de “L'Infinito” e cioè: Giacomo Leopardi.

Ad Agrigento hanno un importante tema storico con l'apertura delle antiche residenze.

Casa Montana - Moscato di via Giambertoni (aperture ore 9.30; 13; 15.30; 19.30)

Casa Messina - Bonfiglio di Piazza Lena ( B&B Terrazze di Montelusa) (aperture alle 9.30; 13; 15.30; 19.30)

Casa Montana - Riolo di Vicolo Gozza (ore 9.30; 13; 15.30: 19.30)

Palazzo Celauro di via Celauro (B&B Villa Goethe) (ore 9.30; 13: 15.30; 19.30).

