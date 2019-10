A Joppolo Giancaxio il «Moon Watch Party»: ecco la notte della luna

Tutto pronto per la nuova stagione autunnale al Planetario di Joppolo Giancaxio in contrada Borsellino. Allestito un calendario di appuntamenti tra i quali figura il cosiddetto «Moon Watch Party», per osservare la luna in gruppo avvalendosi di potenti telescopi.

Ogni singola giornata sarà dedicata a una proiezione scientifica e ai percorsi di osservazione. Prevista anche la prima edizione del corso di astronomia base Cosmos 2019. L'International Observe the Moon Night (InOMN) è un'iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori.

Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni. Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un'occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE