Siculiana, girato un docufilm francese sulle vie del grano

Il regista francese Benoit Felici nell'Agrigentino per un docufilm sulle vie del grano in Sicilia. Martedì scorso tappa a Siculiana, dove il filmaker transalpino e la sua troupe sono stati accolti e portati in giro dai ragazzi dell'associazione Alt.

Tra le interviste realizzate nella “città degli sposi” quelle al presidente dell'Associazione Leisure and Tourisme e alla cuoca palermitana Bonetta dell'Oglio paladina dei grani antichi siciliani e della biodiversità, autrice del libro “Romanzo culinario” scritto a quattro mani con la giornalista Eleonora Lombardo.

Benoit Felici si è fatto conoscere già diversi anni fa in Italia con il docufilm “Unfinished Italy”, un viaggio alla scoperta delle moderne rovine della penisola, trasmesso anche dalla Rai. Adesso il nuovo lavoro, di cui ancora non si conosce il titolo, che dovrebbe uscire in prima visione tra nei prossimi mesi.

