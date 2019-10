Le vie dei Tesori, a Sciacca il palazzo Lazzarini è stato il più visitato

Tra i siti più richiesti dai 5.000 visitatori a Sciacca de «Le Vie dei Tesori» al primo posto il Palazzo Lazzarini. La famiglia Borsellino con la Marchesa Beatrice ha aperto le porte della struttura, di proprietà privata, e per tanta gente arrivata da ogni parte della Sicilia è stato un piacere girare tra stanze, giardini, spazi di un immobile di grande pregio fatto costruire nel 1860 da don Gaspare Palermo.

“La gente - dice Antony Francesco Bentivegna, storico dell'arte e presidente della Consulta Giovanile di Sciacca - lo ha voluto visitare sia per la sua storia che per la disponibilità che il privato, la famiglia Borsellino, ha dimostrato nella concessione degli spazi durante tutti e tre i weekend de “Le Vie dei Tesori”. Una sorta di neo-mecenatismo culturale da parte del privato o, per lo meno, sintomo di grande sensibilità ed interesse per la storia. Un esempio di disponibilità civica - aggiunge Bentivegna - che dovrebbe essere raccolto da tutti i privati possessori di beni mobili e immobili di particolare interesse storico e artistico”.

