Agrigento, al teatro Pirandello sale sul palco Giancarlo Giannini

È tutto pronto. Per la stagione 2019/2020, il teatro Pirandello riserva per i suoi spettatori una programmazione di altissimo livello, offre l'opportunità di assistere a spettacoli che hanno girato l'Italia, insieme a produzioni locali e, come già per altri anni, conclude il ciclo di rappresentazioni uno spettacolo prodotto dallo stesso teatro Pirandello.

Sulle tavole del palcoscenico del Pirandello si muoveranno attori dal calibro di Michela Andreozzi, Gaetano Aronica, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Giancarlo Giannini, Enrico Guarneri, Leo Gullotta, Sebastiano Lo Monaco, Mascia Musi, Lina Sastri.

Sotto la guida del direttore artistico, Sebastiano Lo Monaco, sono stati scelti, dunque, nomi di grande spessore. Volti noti, ed abitué del teatro sono pronti ad entusiasmare gli agrigentini a manti dell'arte teatrale.

Chi ama il teatro lo ama per tutta la vita. Il teatro cambia, si rinnova, ma resta la stessa radice, un misto di sensazioni emotive da percepire con chi si muove su palco. Dopo la chiusura in positivo della scorsa stagione, il teatro Pirandello si avvia alla sua XXVI stagione.

Il teatro riaccenderà, ufficialmente, le luci in sala domani 27 settembre, alle 19.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE