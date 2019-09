Valle dei Templi, un fine settimana ricco di appuntamenti

Arte e intrattenimento nella Valle dei templi e nelle sale del Museo Pietro Griffo ad Agrigento nel prossimo week-end per mettere in luce il ricco patrimonio culturale della Città dei Templi. In occasione delle «Giornate europee del patrimonio», il 21 e il 22 settembre il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi e il Museo Pietro Griffo di Agrigento, che aderiscono all'iniziativa, racconteranno con le loro guide turistiche e i loro operatori la magia dei templi al tramonto e gli animali che popolavano il territorio dell'antica Akragas.

Il tema scelto quest'anno dal MiBac per le «Giornate europee del patrimonio» è «1,2,3 Arte - Cultura e intrattenimento!». L'obiettivo delle Giornate europee del patrimonio è sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio, sia materiale che immateriale, che ha contribuito a plasmare la cultura degli individui nel corso della storia.

Il Parco archeologico per l'occasione propone l'evento “Luci in valle” per raccontare la magia dei templi al tramonto. Al museo Pietro Griffo i bambini potranno partecipare ad una divertente caccia al tesoro. I partecipanti potranno godere di tutta la bellezza dei resti archeologici della Valle dei Templi, svelata dal bagliore della luna e dalla luce delle speciali collane luminose in dotazione ad ogni visitatore.

