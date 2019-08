Teatro della Valle dei Templi, il 31 agosto ricomincia la nuova stagione

Ricomincia «Sotto il segno dei pesci» la nuova stagione del Teatro Valle dei Templi allo Sport Village Bellavia. L'appuntamento che metterà alla prova la struttura totalmente rinnovata in contrada Esa Chimento, tra Agrigento e Favara, è sabato 31 agosto con il concerto di Antonello Venditti.

«La realizzazione di questa nuova struttura - dice il patron Enzo Bellavia - vuole essere un'occasione di rilancio del territorio. Abbiamo puntato immediatamente sulla promozione di grandi eventi che in oltre 20 anni hanno arricchito i palinsesti artistici della Sicilia. Quello di Antonello Venditti è solo il primo di una lunga serie: fa parte di un ampio progetto di destagionalizzazione. Non a caso abbiamo scelto la fine di agosto e le prime settimane di settembre per creare il cartellone che rilancerà il nuovo Teatro Valle dei Templi».

La stessa struttura, negli anni precedenti, seppur in una versione meno imponente rispetto al progetto odierno, ha ospitato Michele Zarrillo nell'ormai lontana estate 2000 superando le 2500 presenze, il tour di Zelig nel 2003 con tutti i comici che in quel momento rendevano l'omonimo programma televisivo tra i più seguiti in assoluto (in quell'occasione si arrivò a toccare quota 4000 presenze) ed ancora Massimo Ranieri nel 2010 con 3000 persone, Beppe Grillo nel 2011 con 2000 presenze e il musical di Michele Guardì «I promessi sposi», nel 2011, con il record assoluto di 5000 presenze.

In alcuni casi è stata utilizzata l'inedita versione «indoor» del teatro che potrà essere ripresa anche nelle stagioni invernali a seguire. Il teatro modulare può accogliere in una singola serata 4000 persone tutte a sedere con posti numerati in distinti settori.

