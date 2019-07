Museo di arte sacra a Sciacca, bene il primo fine settimana

Bene il primo fine settimana per il museo di arte sacra di Sciacca, nei locali della Basilica della Madonna del Soccorso. "Abbiamo ospitato tanti visitatori, ci stiamo attrezzando per rilevare le presenze e, soprattutto, abbiamo messo in piedi una struttura nostra per la gestione. Per la stagione estiva andremo avanti in questa maniera, con volontari della parrocchia, e poi valuteremo anche altre possibilità".

È quanto ha affermato l'arciprete di Sciacca, don Carmelo Lo Bue. Sono stati presi contatti con un'associazione che sta valutando la questione. La creazione di una raccolta di arte sacra a Sciacca è frutto della sinergica collaborazione tra la Soprintendenza di Agrigento e l'Arcidiocesi di Agrigento e con l'Università di Palermo Dipartimento Culture e Società, con l'Osservatorio per le Arti decorative in Italia Maria Accascina di Palermo.

Il percorso espositivo si è conformato alla storicità degli ambienti interessati. Sale tematiche, dislocate su tre livelli, ordinate cronologicamente e per tematica, ricostruiscono la genesi storica, artistica e liturgica della comunità ecclesiale di Sciacca, di cui sono, insieme, memoria visiva e narrativa. II percorso inizia con il piano ammezzato dedicato alle suppellettili liturgiche. Il luogo è pensato come dinamico e mutevole, che di volta in volta, farà conoscere nuove testimonianze della storia religiosa e artistica locale. Per l'occasione, si sono selezionati pregevoli suppellettili liturgiche, che rievocano, attraverso la presenza delle reliquie, il culto dei Santi locali: Santa Maria Maddalena, Santa Caterina, San Vito e Santa Lucia.

