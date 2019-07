Vino, "Sicilia in bolle": mille partecipanti a Racalmuto

Quasi mille partecipanti provenienti da diverse parti di Sicilia, più di 1200 bottiglie aperte, 42 cantine siciliane presenti e 4 masterclass sold out che hanno visto la partecipazione di circa 200 degustatori: sono questi alcuni dei numeri dell'edizione di "Sicilia in Bolle", il festival della spumantistica che si è appena concluso a Realmonte. Il bilancio conclusivo va anche oltre le aspettative annunciate.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla delegazione Ais Agrigento (associazione italiana sommelier) per la riuscita di Sicilia in Bolle 2019: "Siamo felici - afferma Francesco Baldacchino - di aver potuto offrire ai tanti appassionati del mondo del vino, e di bollicine nello specifico, un'occasione in cui poter conoscere nuove realtà, approfondirne altre, confrontarsi e arricchirsi attraverso la realizzazione di momenti differenti spalmati su due giornate, il cui focus è stato incentrato sull'eccellenze nel settore spumantistico".

All'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Sicilia, di anno in anno sono stati aggiunti nuovi tasselli e nuovi contenuti e i risultati raggiunti indicano che la strada intrapresa risulta vincente: "Credo che il successo di Sicilia in Bolle - sono le parole di Camillo Privitera, presidente Ais Sicilia - sia proprio quello di riuscire ad includere elementi di novità e qualità che accrescano l'attenzione e anche l'interesse verso questa segmento enologico che in Sicilia sta vivendo un momento di grande crescita e maggiore consapevolezza; ci sembra doveroso pertanto, anche per dare il giusto riconoscimento a tutte quelle realtà che stanno investendo sulla realizzazione di bollicine siciliane, rendere ancora più alto il livello e innalzare sempre più l'asticella verso l'eccellenza".

