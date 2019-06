Università di Agrigento, presentata la nuova offerta formativa

Università ad Agrigento: si riparte. Da agosto si potranno effettuare le iscrizioni per i nuovi corsi di laurea al Polo decentrato, istituiti dall'Università degli Studi di Palermo per l'anno accademico 2019/2020. L'annuncio è stato dato dal Rettore dell'Ateneo palermitano, Fabrizio Micari che ieri mattina, assieme al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha presentato i corsi di laurea che saranno attivati.

La nuova offerta formativa comprende il corso di laurea in Architettura e Ambiente costruito, (coordinatore Francesco Maggio che troverà spazio al Monastero di Santo Spirito), il corso in Economia e Amministrazione Aziendale, coordinato da Gianmarco Ruisi che potrebbe essere inserito nella sede di Villa Genuardi e Scienze dell'Educazione per la prima infanzia, coordinato da Antonio Bellingreri, che probabilmente sarà collocato nella sede in via Quartararo. Confermato anche il corso di laurea in Servizio Sociale coordinato da Giulio Gerbino.

Alla presentazione dei nuovi corsi erano presenti il Direttore generale dell'Università di Palermo, Antonio Romeo, il dirigente dell'Area Programmazione, Giusy Lenzo, il dirigente dell'Area Tecnica, Antonio Sorce e il Presidente del Polo Territoriale decentrato di Agrigento dell'università di Palermo, Lucio Melazzo.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE