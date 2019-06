"Premio Alessio Di Giovanni", giurie da comporre a Raffadali

Conclusa la prima fase del premio letterario "Alessio Di Giovanni" con la scadenza dei termini per l'invio degli elaborati all'Accademia Teatrale di Sicilia, adesso la presidente dell'associazione Tonina Rampello sta predisponendo la composizione delle varie giurie.

Quest'anno sono pervenuti al Comitato organizzatore oltre centoventi tra poesie in italiano e siciliano, racconti in italiano e siciliano. Quattro, allora, le giurie da formare entro il venti giugno. Inoltre il comitato organizzatore sta provvedendo alla formazione della commissione per l'assegnazione dei premi speciali a personalità ed enti, e per i premi speciali scuola.

Il premio "Alessio Di Giovanni" è alla ventiduesima edizione.

Ogni anno, dopo che le giurie vengono messe nella condizione di esaminare gli elaborati per almeno un mese, la giornata finale, con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, si svolge sempre entro la prima decade di settembre (quest'anno l'otto di settembre).

