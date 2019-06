"Autori in Girgenti", Benenato presenta il suo nuovo libro

Comincia oggi la seconda edizione della rassegna culturale «Autori in Girgenti», organizzata dal S.i.l. Sicilia e dalla libreria «Il Mercante di Libri», in via Atenea 76. Il primo ospite è Massimo Benenato che presenterà al pubblico il suo nuovo libro «Sotto le stelle di Roma»(Edizioni Spazio Cultura).

Protagonisti del romanzo sono Eugenio ed Elvira, due fratelli, lui un musicista e lei una promettente attrice, pronti a recarsi a una serata mondana in compagnia di un comune amico, Marcello, un vulcanico dentista, amante del gossip e della dolce vita.

Durante il tragitto verso la villa, dove si svolgerà la festa, il destino vuole che soccorrano proprio Paola Dini, la più grande attrice del mondo, in panne con la propria automobile. Per ringraziarli dell'aiuto ricevuto, la diva invita i ragazzi al proprio tavolo, con altri ospiti, tra cui Ajna, un'indiana dotata di capacità ai limiti del verosimile, innescando una serie di intrecci amorosi, situazioni impreviste e colpi di scena dai risvolti insospettabili. Tutta la storia viene concentrata in pochi giorni.

