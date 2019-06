"Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico", dal 12 giugno la mostra alla Valle dei Templi

"Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico" è il titolo della mostra ospitata dal 12 giugno al 30 novembre presso la Valle dei Templi di Agrigento, prodotta e organizzata da MondoMostre, in collaborazione con il Polo Culturale di Agrigento e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e promossa dall'assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

L'esposizione, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, ricostruisce i cantieri allestiti per edificare i grandi templi dorici che popolano la Valle. Ripercorrendo le descrizioni delle fonti antiche, a partire da Diodoro Siculo, rivive l'arte del costruire dell'antica Akragas.

