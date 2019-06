Cianciana, Alberto Cannatella secondo al Sanremo Newtalent adesso presenta il suo album

Alberto Cannatella, il cantautore agrigentino che ha calcato il palco della finale nazionale del «Sanremo Newtalent», a Rimini, classificandosi al secondo posto, ha presentato «Gioca Adesso», il nuovo singolo dell'estate 2019.

È un brano dalle influenze poprock, dancepop che si può ascoltare su youtube, itunes, google play music, spotify. Il cantante e musicista ciancianese, insieme alla sua band, composta da Tiziana Virzì alle tastiere e Francesco Tamburello alla chitarra elettrica, rappresenta la Sicilia alle finali nazionali di Sanremo Rock al teatro Ariston. Cannatella è musicista autodidatta che ha sempre manifestato un grande amore per la musica.

All'età di 12 anni è stato finalista di diversi talent televisivi tra cui Area Sanremo e Sanremo New Talent e si è esibito ad Insieme, uno dei programmi siciliani di rilievo trasmesso su Antenna Sicilia. Ha aperto i concerti di Edoardo Vianello, Bianca Atzei e Sicilia Cabaret.

Le sue esibizioni non si fermano soltanto su grandi palchi, ma usa la musica anche per volontariato esibendosi anche in serate di beneficenza. Adesso è atteso da questo grande appuntamento nazionale ed a Sanremo vuole giocarsi tutte le sue carte per fare bene.

