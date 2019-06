La Valle dei Templi sulla cresta dell'onda: incanta anche la Moldavia

La Valle dei Templi sulla cresta dell'onda. Il sito patrimonio Unesco incanta pure la Moldavia. Un nuovo successo per il sito archeologico che rappresenta una delle mete più ambite del turismo mondiale. Questa volta è il Presidente del Parco archeologico e paesaggistico Bernardo Campo che porta in Sicilia, gli apprezzamenti e l'avvio di nuove idee progettuali per la promozione e conoscenza del sito.

«L'ambasciata italiana a Chisinau, ogni anno organizza la Festa della Repubblica - spiega Campo- celebrata con un sontuoso ricevimento, al quale prendono parte le massime autorità. Quest'anno l'Ambasciatrice d'Italia nella Repubblica di Moldovia Valeria Biagiotti, ha voluto riservare uno spazio alla Valle dei Templi. E'stata un'occasione per esporre al vasto e qualificato pubblico le peculiarità del bene culturale e l'apprezzamento che i turisti esprimono per lo stesso. Ma anche - sottolinea Bernardo Campo - un modo per rappresentare un nuovo sistema di dialogo con una richiesta turistica sempre più esigente, che ci ha imposto di adeguarne l'offerta, mediante l'utilizzo di elementi di innovazione», così come racconta Domenico Vecchio sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

