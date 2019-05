Una foto di Biagio Conte candidata al Premio Pulitzer 2020: il fotografo è di Ribera

Una foto di Biagio Conte, il missionario palermitano fondatore della «Missione Speranza e Carità», arriva al Pulitzer Prizes 2020, come protagonista delle singolari immagini scattate di recente dal fotografo umanitario Giacomo Palermo, originario di Ribera.

L'immagine, in particolare ritrae Biagio disteso per terra, al riparo di un cartone, mentre digiuna per il giovane volontario della missione, il ghanese Paul, che il recente decreto del ministro Salvini metteva a rischio la sua permanenza in Italia. Un reportage sull'impegno sociale ed umanitario di Biagio Conte che partecipa alla categoria «Breaking News Photography» del Pulitzer Prizes 2020.

La fotografia è stata scattata nel popolare quartiere di Brancaccio, davanti alla casa di don Pino Puglisi assassinato dalla mafia, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

