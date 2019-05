Da Lucca Sicula in Parlamento, gli studenti visitano le istituzioni

Domenica in Parlamento per 12 alunni della classe V della scuola primaria di Lucca Sicula che fa parte dell'istituto comprensivo "Roncalli" di Burgio, nell'ambito di un progetto sulla Costituzione italiana che, tra le varie azioni, ha anche previsto la visita guidata presso due importanti istituzioni nazionali, la Camera dei Deputati e il Quirinale. Della delegazione, oltre agli alunni, hanno fatto parte il sindaco di Lucca, Salvatore Dazzo, il dirigente scolastico, Vito Ferrantelli, gli insegnanti Catalano Giuseppe e Genuardi Giuseppina, alcuni amministratori comunali e diversi genitori degli alunni.

Tutta la delegazione è stata accolta a Roma dall'onorevole Filippo Perconti, parlamentare di Bivona, che, facendo propria la richiesta del sindaco di Lucca, si è adoperato per predisporre una visita guidata alla Camera dei Deputati. I ragazzi, guidati da un funzionario della Camera, hanno potuto fare il giro dei luoghi più significativi di questa importante istituzione.

Sollecitati e incuriositi dai temi affrontati hanno più volte posto delle domande alla guida, interagendo con lei in maniera costruttiva. Favorevolmente sorpresa si è dichiarato il funzionario della Camera che ha svolto il ruolo di guida dopo aver constatato l'ottima preparazione culturale che gli alunni hanno dimostrato di avere nel corso del dialogo interattivo creatosi lungo il percorso della visita.

A conclusione della visita il sindaco ha ringraziato l'onorevole Perconti per la disponibilità e, in ricordo di questa giornata, gli ha consegnato un piatto in ceramica. La delegazione di Lucca ha visitato anche alcune delle diverse centinaia di sale del Palazzo del Quirinale.

