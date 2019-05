Angelo Collura di Agrigento nuovo Governatore dei soci Lions siciliani

È Angelo Collura di Agrigento il nuovo Governatore dei 3430 soci Lions siciliani. "Angelo Collura, si legge in una nota dei Lions, ha dato prova di essere un vero leader e questo gli ha aperto le porte per una veloce e brillante carriera lionistica che, per l'appunto, lo vede oggi Governatore del Distretto Lions 108 yb. Angelo Collura, è il più giovane Governatore di tutti i tempi".

Originario di Grotte, è il terzo Governatore siciliano della Provincia di Agrigento, nei 60 anni di vita del Lions in Sicilia. È stato eletto nel contesto del "Seminario delle Cariche" che si è svolto ad Aci Castello.

Il nuovo Governatore succede al Castelvetranese Vincenzo Leone. Proviene dal Club Lions di Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto "Zolfare", di cui è stato presidente. La Sua nomina è stata salutata, da una, prolungata, Standing Ovation, da più di 400 soci Lions, presenti all'evento, provenienti da tutta la Sicilia.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE