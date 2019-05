Un lungo viaggio attraverso i libri al Liceo Leonardo di Agrigento: maggio ricco di eventi

Un viaggio letterario fatto in biblioteca. È il secondo anno che il liceo scientifico «Leonardo» di Agrigento organizza il «Maggio dei libri». Voluto dalla dirigente scolastica Enza Ierna, la mostra si svolge dal 6 al 10 maggio. Inaugurazione il 6 maggio presso Casa Sanfilippo con «Leonardo, cinquecento anni dopo».

Si avranno delle relazioni e al termine la premiazione di studenti di varie scuole per il concorso di pittura dedicato a Lilla e Paolo Ierna. Il 7 maggio si parlerà, al liceo «Leonardo», della Costituzione italiana e i giorni della Liberazione; l'8 maggio si avranno visite guidate in biblioteca di varie classi; il 9, sempre in biblioteca, un omaggio a Leonardo Sciascia per i trenta anni dalla morte con un libro particolare: «In questa notte del tempo del magistrato catanese Vincenzo Vitale a cui Sciascia affidò un corposo incartamento su Telesio Interlandi, il direttore, durante il fascismo, del giornale «La difesa della razza».

Si conclude il 10 maggio presso l'aula magna del «Leonardo» con il libro «Ti racconterò tutte le storie che potrò» scritto dal giornalista Salvo Palazzolo sull'emozionante racconto di Agnese Borsellino a pochi mesi dalla morte del marito Paolo.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

