Premio "Punto Fermo 2019", resi noti tutti i riconoscimenti

Si rinnova l'appuntamento culturale Premio «Tele Acras - Punto Fermo - Giovanni Miccichè». La giuria, composta da: Enza Pecorelli Miccichè, editore e presidente; Egidio Terrana, giornalista; Mario Gaziano e Aurelio Patti entrambi autori di Punto Fermo; Giuliana Miccichè, Giornalista e Nello Basili, operatore culturale, ha reso noti i nomi dei premiati della ventunesima edizione.

Il premio, legato allo storico programma televisivo di Mario Gaziano e Aurelio Patti, viene ogni anno conferito a personalità che si sono particolarmente distinte nei vari settori della vita sociale, culturale e artistica.

La cerimonia di consegna del premio si terrà il prossimo 7 maggio, alle 17, negli studi di Teleacras. I premiati sono questi. Per la medicina specialistica, Ugo Forti, per l'eccellenza Socio-Gastronomica lo chef Natale Giunta, per la promozione culturale sarà premiata Giovanna Carlino Pirandello, per la diffusione della Storia e della Cultura di Sicilia Valentina Dell'Aira. Per Diritto e Legalità premio a Calogero Massimo Cammalleri, per la Promozione territori montani a Milko Cinà, sindaco di Bivona, per l'azione Sociale a Jaana Simpanen, presidente di Soroptimist - Agrigento. Un premio anche per il Giornalismo a Gioacchino Schicchi, premi anche per Alfredo Prado presidente dell'Accademia di Belle Arti, a Raimondo Moncada per la narrativa umoristica e Satirica, per la Promozione Internazionale cultura folk al Quartet Folk». Infine il premio «Marco Patti» 2019 a Carmelo Capraro.

