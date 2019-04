Teatro Ellenistico, fermi i nuovi scavi ad Agrigento

Sono ancora fermi i lavori nella Valle dei Templi per riportare alla luce il Teatro Ellenistico. Sarebbero già dovuti partire da diversi mesi, da ottobre del 2018. Ma a bloccare ogni cosa è stata la burocrazia. Il Parco ha dovuto ottenere il certificato "Iso 9001" diventato necessario per le procedure di appalto.

«La norma prevede che gli uffici per validare i progetti sopra una certa soglia debbano essere accreditati da specifici istituti che rilasciano questo genere di certificazione. Una certificazione che attesta la qualità dell'ufficio - ha spiegato, ieri, il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi Giuseppe Parello - . Il Parco è riuscito ad ottenere questa certificazione ed ha immediatamente dopo, come da procedura appunto, approvato il progetto. Adesso siamo in attesa della firma del decreto da parte della Regione».

