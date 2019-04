Valle dei Templi e Kolymbethra: una domenica tra la bellezza

Una domenica in natura, per adorare la cultura. Sono diverse le iniziative che si svolgono oggi, per la prima domenica del mese, al Parco archeologico, compreso il giardino della Kolymbethra. Ingresso gratuito al Parco della Valle dei Templi, ridotto al 50% per la Kolymbethra (3 euro), dove verrà allestito un mercatino.

Spazio all'iniziativa di CoopCulture "La cultura dell'accoglienza, l'accoglienza della cultura" che si terrà dalle 10 alle 11 e dalle 11.30 alle 12.30. Alle 15.30 appuntamento con «Animali di quartiere» iniziativa rivolta ai bimbi, che si ritroveranno davanti il cancello del quartiere ellenistico romano, per scoprire insieme agli archeologi quali erano gli animaletti che, come abitanti silenziosi, popolavano le vie, gli orti e i pascoli intorno all'antica Akragas.

Alle 17 appuntamento al Museo Pietro Griffo che ospiterà il primo di un calendario di concerti che rientra nel progetto «Mito e musica al Museo» e che prende il titolo di «Scene pastorali e creature mitologiche nella penombra: ninfe, fauni e ciclopi».

