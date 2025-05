Al Teatro Pirandello il Forum per la Pace che guarda al futuro

E così, domenica 4 maggio, dalle 9 alle 13 il Teatro Pirandello si trasformerà per un’intera mattinata in una vera agorà della pace, dove esperti, attivisti, studiosi ediscuteranno i temi più urgenti del nostro tempo come il tema delle religioni (utilizzate come veicolo di dialogo e riconciliazione); la diplomazia e il caso Palestina. E ancora l’infanzia nei territori di guerra: con voci silenziate da ascoltare. E si proverà anche a capire come rendere la pace duratura: cultura, giustizia e partecipazione e a trasmettere il valore della pace in un mondo che cambia.

In un mondo dove sembra esserci sempre meno pace, il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, attraverso una commissione ad hoc ha deciso di promuovere un Forum per la Pace che è molto più di un evento: ma un laboratorio di idee, di visioni condivise, ed anche un luogo dove si prova a seminare il futuro delle prossime generazioni.

«La pace positiva non è solo l’assenza di guerra - dice Pietro Leto, ambasciatore dell’Institute for economics and peace - ma la presenza viva della giustizia, del rispetto reciproco e della dignità per ogni essere umano. È una pace che si costruisce ogni giorno, con gesti concreti e con il coraggio di scegliere il dialogo invece del conflitto».

In sostanza sarà anche un'occasione di confronto e di riflessione, in cui la parola pace non sarà usata come slogan, ma esplorata nella sua dimensione concreta.

«Il Rotary - conclude Giuseppe Pitari, governatore del Distretto 2110 - ribadisce il suo impegno globale a favore della Pace continuiamo a essere costruttori di cambiamento, ambasciatori di sostenibilità, testimoni di speranza. Ogni nostro gesto può diventare un seme che germoglia, ogni nostro progetto un albero che cresce. Il futuro lo costruiamo insieme».

Un modo per restare in prima linea per il Rotary, che oltre al Forum, ha anche richiesto all’Assemblea Regionale Siciliana di far entrare il tema della pace all’interno del Parlamento siciliano con un’ordine del giorno, che verrà presentato il 2 maggio - che vede come primo firmatario il deputato regionale Ismaele La Vardera.

E non è tutto, perché oltre a questo il Rotary - sempre venerdì - mostrerà un documentario girato a Gaza agli studenti, oltre a presentare una canzone che affronta il tema della pace scritta dal cantautore palermitano Carmelo Piraino.