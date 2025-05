Autodromo Valle dei Templi, palermitana di 26 anni grave dopo una caduta in moto: trasferita in elisoccorso

Grave incidente all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto durante una sessione di prove libere organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Pirata Racing Team. Una motociclista di 26 anni, S.A., residente a Palermo, ha perso il controllo della moto ed è caduta sull’asfalto in contrada Mezzarati.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Scattato l’allarme, il personale sanitario presente in pista ha prestato i primi soccorsi: vista la gravità dei traumi è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 che ha trasportato la giovane all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita ma sono necessari ulteriori accertamenti clinici.

Dopo una breve sospensione, le prove libere sono riprese regolarmente. Gli organizzatori hanno confermato il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti per eventi motoristici.