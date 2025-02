Agrigento Capitale della Cultura, la Corte dei conti apre indagine su gestione risorse

La sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha deliberato di avviare una indagine sulla gestione delle risorse destinate alle iniziative per la promozione, l’organizzazione e l’attuazione del programma Agrigento capitale italiana della cultura 2025.

Una decisione che fa riferimento, sottolinea il testo, alla circostanza che «è in corso di deposito e pubblicazione la delibera della programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2025», la quale contempla espressamente «il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socio-culturale delle comunità territoriali».

I giudici contabili - magistrati relatori Giuseppe Di Prima e Salvatore Pilato - hanno disposto che a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della pronuncia - si legge nella deliberazione - sia trasmessa «al presidente della Regione, all’Assemblea regionale siciliana, all’assessore regionale alla Cultura, al sindaco di Agrigento, al presidente del Consiglio comunale, al presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura italiana 2025, nonché al Collegio dei revisori del Comune di Agrigento. Copia della deliberazione è inviata, per conoscenza, al ministero della Cultura ed al ministero dell’Interno».