Sciacca, sequestrati ottocento ricci appena pescati

Ottocento ricci di mare, appena pescati, sono stati sequestrati e restituiti al mare dalla guardia costiera di Sciacca nell’ambito di un’operazione effettuata in collaborazione con gli agenti del commissariato di polizia. Al pescatore abusivo, sorpreso in possesso degli esemplari di ricci già catturati e custoditi all’interno di tre retini, pronti ad essere trasportati per la successiva illecita commercializzazione, è stata comminata una sanzione amministrativa di duemila euro per avere agito in violazione della vigente normativa in materia di pesca subacquea sportiva e dei correlati limiti di cattura.

Il prelievo dei ricci dai fondali da parte del trasgressore è avvenuto durante le ore notturne e con attrezzatura non consentita, anche questa sequestrata. Il prodotto ittico, essendo ancora in vita, è stato immediatamente rigettato in mare e restituito così all’ecosistema marino, al fine di limitare al massimo le conseguenze negative dell’attività di pesca illecita effettuata.