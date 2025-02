Shopping e lavori alle Porsche con i soldi dei disabili, 6 favaresi a giudizio

Sotto accusa: Liliana Chiarelli , 34 anni; Gaetano Gramaglia , 33 anni; Paolo Graccione , 46 anni; Diego Vita , 53 anni; Salvatore Di Caro , 63 anni e Giovanni Di Caro , 30 anni; tutti di Favara. Gramaglia, Chiarelli, Graccione e Vita - il primo titolare della cooperativa, Chiarelli assistente sociale e gli altri due nella qualità di dipendenti - sono accusati di avere indotto numerosi disabili loro ospiti a presentare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza in maniera illecita ovvero omettendo di dichiarare che erano ricoverati, con spese a carico dello Stato, in una struttura di cura. La circostanza avrebbe portato a bocciare la loro richiesta di ottenere il beneficio.

Tutti a processo con l’accusa di avere raggirato dei disabili facendogli ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, per poi appropriarsi della card e utilizzare i soldi per le proprie spese personali.

I soldi sarebbero stati utilizzati per pagare la manutenzione di due Porsche, dell’importo complessivo di 1.300 euro, di proprietà dei Di Caro; il conto di un hotel a Tarquinia e per fare acquisti in numerose attività commerciali. La prima udienza del dibattimento è in programma l’8 maggio davanti al giudice Nicoletta Sciarratta.