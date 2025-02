L'omicidio di Ribera, arrestato il presunto assassino: sui muri di casa scritte ingiuriose in arabo

Arrestato dai carabinieri il presunto autore dell’omicidio di Mahjoub Aymen, avvenuto a Ribera lo scorso 10 febbraio. Si tratta di un pregiudicato di Ribera di cinquantuno anni.

L’uomo, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, si trovava nei pressi di Porto Empedocle, quando i carabinieri della compagnia di Sciacca e della stazione di Ribera, lo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della procura. È ritenuto l'uomo che ha sparato dalla sua autovettura contro il giovane tunisino Mahjoub Aymen. Immediatamente dopo il fatto, i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della procura. Le investigazioni hanno permesso di acquisire, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gravi indizi a carico dell’arrestato. Da due giorni, sui muri dell’abitazione del pregiudicato, erano comparse scritte ingiuriose, in arabo e in italiano.