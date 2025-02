Burgio, arrestato dopo l'aggressione alla moglie: in casa aveva droga e armi

Un trentacinquenne di Burgio è stato arrestato dai carabinieri (fermo convalidato dal Gip) in flagranza di reato e condotto in carcere: aveva aggredito la moglie, a casa, minacciandola con un fucile. L’uomo, in possesso di sostanze stupefacenti, è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia.

All’indagato sono stati sequestrati un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa, 28 cartucce dello stesso calibro, 60,6 grammi di cocaina, 32,5 grammi di hashish e 930 grammi di marijuana. Attivato anche il cosiddetto Codice rosso per la tutela delle vittime di violenza domestica.