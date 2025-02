Casteltermini, irruzione in casa e pestaggio: otto minorenni denunciati dai carabinieri

Calci, pugni e una spedizione punitiva in piena notte. Otto minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Casteltermini con l’accusa di violazione di domicilio e lesioni personali.

L’aggressione è avvenuta tra il 2 e il 3 febbraio, quando il gruppo ha fatto irruzione in un’abitazione privata, dove si trovavano tre coetanei. Dopo averli accerchiati, li hanno colpiti con calci e pugni, provocando ferite e contusioni che hanno richiesto l’intervento della guardia medica.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di risalire rapidamente all’identità degli aggressori, segnalati alla Procura per i Minorenni di Palermo. Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi dell’agguato, mentre gli otto giovani restano indagati in attesa di giudizio.