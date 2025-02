Tumulati a Favara i due fratellini morti nel naufragio del 26 gennaio

Sono stati tumulati nel cimitero di Favara (Agrigento) i fratellini, di 16 e 21 mesi, morti nel naufragio in acque Sar Maltesi lo scorso 26 gennaio. Presenti i giovani genitori, originari del Niger, che hanno perso in mare anche il terzo figlio di 4 anni che è ritenuto disperso.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

«Accogliamo, ancora una volta, dei bambini. Da quando mi sono insediato, in appena 3 anni, sono arrivati più di 10, 12 bambini al cimitero di Favara. Non riesco più a tollerare tutto questo, è insostenibile. Qualunque sia la nostra idea di accoglienza, - ha sottolineato Palumbo - è impossibile fermare le persone che scappano da guerra, fame, persecuzione e come nazione civile non possiamo non dare un passaggio sicuro a questa gente».