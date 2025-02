Sciacca, nuovo furto di cavi di rame: disagi nell’erogazione dell’acqua

Nuovo furto di cavi di rame nella rete dell’acquedotto Carboj, in località Spagnolo, a Sciacca. Questa volta, i ladri hanno sottratto circa 1.300 metri di cavi, causando danni all’infrastruttura e pesanti disagi alla popolazione. A segnalare l’accaduto è l’Aica (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), che ha denunciato l’intrusione e il furto.

A causa del danno subito, la fornitura d’acqua sarà ridotta per Sciacca e i Comuni limitrofi fino alla risoluzione del problema. I carabinieri, informati dell’accaduto, hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Nel frattempo, l’azienda sta lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e limitare i disagi ai cittadini.