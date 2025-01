Si sentono male durante trasferimento da Lampedusa, due migranti sbarcati a Linosa

Evacuazione medica per due dei 271 migranti che, ieri sera (26 gennaio 2025), erano in corso di trasferimento da Lampedusa a Porto Empedocle. Durante la navigazione, i due hanno accusato dei malesseri a causa della pressione alta e su richiesta del comandante del traghetto di linea Las Palmas i migranti sono stati sbarcati a Linosa. Una motovedetta della guardia costiera, poco dopo, ha raggiunto la più piccola delle isole Pelagie e ha riportato a Lampedusa, e dunque all’hotspot, i due uomini. A Porto Empedocle sono appena sbarcati quindi in 269.