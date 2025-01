Migranti, in 58 sbarcano a Lampedusa: proseguono trasferimenti

Sono 58 i migranti sbarcati stamattina a Lampedusa dopo che una motovedetta dell’assetto svedese di Frontex ha soccorso il barchino partito Zuara in Libia. A comporre il gruppo bengalesi, egiziani, pakistani, afghani, siriani ed eritrei. Ieri, in 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 10 sbarchi con un totale di 494 persone. Dopo il trasferimento di ieri sera di 320 migranti, giunti da poco a Porto Empedocle, all’hotspot di Lampedusa sono al momento presenti 454 ospiti. Per 300 è stato già disposto, dalla prefettura di Agrigento, lo spostamento con il traghetto di linea di metà mattinata.