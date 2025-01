Racalmuto, fa irruzione in un centro per migranti e spara in aria

Un uomo di 45 anni ha fatto irruzione nel centro di accoglienza per migranti Villa Paradiso a Racalmuto, in provincia di Agrigento, minacciando tre di loro con una pistola ed esplodendo anche alcuni colpi d’arma da fuoco in aria. Dopo il gesto è stato bloccato dai carabinieri che hanno rintracciato l’aggressore, in evidente stato di alterazione, dopo una caccia per le strade del paese.

A dare l’allarme sono stati gli stessi ospiti del Centro, 27 bengalesi, uno dei quali avrebbe ripreso la scena con un telefonino. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti sembra che la pistola potrebbe essere a salve anche se dell'arma ancora non c'è nessuna traccia. La posizione del fermato è al vaglio degli investigatori.