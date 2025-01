Piove dentro il Museo della memoria di di Santa Margherita di Belice, il sindaco: «Pronto il progetto di copertura»

Piove all’interno del Museo della memoria di Santa Margherita di Belice (Agrigento), sito realizzato diciotto anni fa tra i ruderi della seicentesca chiesa Madre crollata durante il devastante terremoto del 1968.

Museo che raccoglie numerose testimonianze fotografiche, propone ai visitatori anche la visione di un filmato d’epoca e le prime pagine dei giornali pubblicate nei giorni successivi alla tragedia. La precarietà del soffitto di questo immobile agevola infiltrazioni di acqua piovana, causando conseguenti allagamenti del museo che, dunque, è stato chiuso al pubblico.

«Il problema in questione - dice il sindaco Gaspare Viola - non è nato di certo oggi, questo immobile non era adatto per diverse ragioni, a partire dalle escursioni termiche, ad ospitare un museo. In ogni caso - continua - il comune ha già concordato con Soprintendenza di Agrigento e assessorato regionale ai Beni culturali un intervento risolutivo, finanziato dalla Regione, che permetterà di rifare completamente non solo la copertura dell’immobile, ma anche di adeguare gli uffici dell’Istituzione culturale «Giuseppe Tomasi di Lampedusa».