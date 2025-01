Si finge carabiniere e truffa ottantaduenne che gli consegna 500 euro e tutti i preziosi: arrestato a San Biagio Platani

I militari dell’Arma di San Biagio Platani hanno arrestato un diciannovenne di Catania che, spacciandosi per carabiniere, ha truffato un ottantaduenne che gli consegnato 500 euro e tutti i preziosi che aveva in casa.

Il diciannovenne è indagato per concorso in truffa aggravata: l’arresto è stato già convalidato e il Gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altri due concittadini sono stati invece denunciati alla procura di Agrigento.

A chiamare i carabinieri è stato il pensionato che ha riferito d’aver ricevuto una telefonata da un uomo che si era spacciato per carabiniere e lo aveva informato che la figlia era stata arrestata dopo un grave incidente stradale.

Come da copione - dei truffatori -, per ottenere la liberazione della donna, al pensionato era stata richiesta un’ingente somma di denaro. Poco dopo, il 19enne si è presentato davanti l’abitazione dell’anziano per ritirare una busta con 500 euro e vari monili in oro.