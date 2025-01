Furto di cavi elettrici a Sciacca, interrotta la turnazione idrica

Furto di cavi elettrici in contrada Carboj, a Sciacca, ai danni dell’impianto di sollevamento idrico che rifornisce i serbatoi di accumulo della città termale e che veicola acqua verso l’acquedotto Favara di Burgio. Interrotta la turnazione idrica a Sciacca e ridotta la fornitura ad Agrigento, Ribera, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle.

«È di tutta evidenza la gravità di azioni del genere che, oltre al danno economico, producono conseguenze che si ripercuotono sulla vita quotidiana della popolazione che è costretta così a subire i disagi di una mancata o limitata erogazione idrica» scrivono dall’Aica che garantisce, specie in un momento storico in cui l’Agrigentino vive ancora la crisi idrica, tutti gli interventi necessari per il ripristino della normale funzionalità dell’impianto di sollevamento.