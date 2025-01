Nel 2024 nell'hotspot di Lampedusa accolti quasi 46 mila migranti, il report della Croce Rossa Italiana

Dal 1 giugno del 2023 ad oggi, l’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, gestito dalla Croce Rossa Italiana, ha accolto complessivamente 126 mila persone, a fronte di 3.010 eventi di sbarco. Secondo i dati trasmessi dalla Cri «il 2024 che si è appena concluso ha portato a Lampedusa 45.997 persone migranti - spiega la Croce Rossa Italiana - a fronte di 1.095 eventi di sbarco. Si tratta per la maggior parte di uomini adulti (74,3%), seguiti da minori (19,4%) e donne (6,3%)». Nel 2023 gli sbarchi sull’isola erano stati 1.915 a fronte di 80.609 persone ospitate all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola».

«Le 126 mila vite hanno trovato assistenza e supporto qui, a Lampedusa - afferma il presidente della Cri, Rosario Valastro - dopo viaggi interminabili conclusi sulle coste di quest’isola che è sempre più presidio di umanità. Le crisi globali che spingono donne, uomini, bambine e bambini a cercare nel nostro paese un futuro migliore, sono continue. Alcune, come avviene in Medio Oriente, si espandono giorno dopo giorno. C’è preoccupazione per l’odio e le difficoltà che muovono quotidianamente migliaia di persone ad abbandonare la propria terra di origine».