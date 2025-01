Colpi di pistola contro la segreteria politica del deputato siciliano M5S, intimidazione a Cambiano

Intimidazione ai danni del deputato regionale del Movimento cinque stelle, Angelo Cambiano: ignoti hanno sparato quattro colpi di arma da fuoco contro le vetrate dell’edificio che ospita la segreteria politica, in corso Serrovira, a Licata. Sul posto è intervenuta la polizia e la scientifica che ha eseguito i rilievi. L’ex sindaco di Licata, in passato, è stato bersaglio di diverse intimidazioni legate alle demolizioni degli immobili abusivi.

Cambiano, 43 anni, dopo che aveva improntato tutta la sua sindacatura nella lotta contro l'abusivismo edilizio, nell’agosto del 2017 era stato sfiduciato dal Consiglio comunale di Licata. A partire dal maggio del 2016, quando gli venne incendiata la casa di campagna, è stato bersaglio di più intimidazioni.

«Siamo tutti vicinissimi al collega Angelo - commentano i deputati M5S all'Ars, e condanniamo senza mezzi termini questo vile ed esecrabile gesto contro un collega ed amico che già troppe volte in passato è stato oggetto di pesanti azioni intimidatorie per la sua azione a tutela della legalità. Ad Angelo, di cui conosciamo il coraggio e la determinazione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà, certi che continuerà ad orientare la sua azione politica in direzione del bene comune, come ha sempre fatto».