Menfi, non ha nulla per i rapinatori: pestato a sangue dal branco

Brutale aggressione a Menfi. In quattro lo accerchiano e provano a rapinarlo ma il cinquantenne non ha soldi e viene pestato a calci e pugni.

Per l’uomo, ancora sotto choc, 30 giorni di prognosi e una frattura del setto nasale. Il cinquantenne si stava recando a comprare il pane quando è stato costretto a scendere dall'auto con uno stratagemma, i componenti della "banda" hanno lanciato un oggetto contro la sua vettura. Così è sceso dalla sua autovettura e hanno tentato di rapinarlo.

Al suo rifiuto dato che non aveva nulla di valore con sé è stato brutalmente pestato. E’ stato soccorso dal figlio, arrivato poco dopo nella zona, e portato in ospedale dove è stato ricoverato per i vari traumi riportati. I carabinieri hanno avviato le indagini.