Sciacca, spacciava droga in discoteca: arrestato

Spacciava cocaina all’interno di una discoteca dove c'erano anche dei minorenni. Ha 26 anni il saccense, M. C., arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti dei commissariati di Sciacca e Palma di Montechiaro, impegnati la notte di Santo Stefano in un servizio di prevenzione e repressione del consumo e spaccio di stupefacenti. L’arresto è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca che ha disposto, a carico dell’indagato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città delle Terme.

La notte di Santo Stefano, i poliziotti hanno notato - all’interno della discoteca - due giovani intenti a consumare cocaina. E lo facevano senza curarsi, nè preoccuparsi del fatto che all’interno dei locali vi erano centinaia di giovani, molti dei quali minorenni. I due sono stati subito bloccati e sottoposti a perquisizione personale. In possesso del ventiseienne sono state ritrovate 11 dosi di cocaina, ritenuta destinata allo smercio.