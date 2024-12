Incidente mortale a Licata, nello scontro con un autocarro muore un motociclista di 48 anni

Incidente mortale a Licata. Nello scontro tra una moto e un autocarro è morto un uomo di 48 anni di nome Vincenzo Lo Vullo, che era alla guida del mezzo a due ruote.

L’incidente si è verificato in via Torregrossa, parallela di via Palma, arteria molto trafficata a tutte le ore del giorno e della sera. Come siano andati i fatti al momento dell'impatto è ancora da verificare e si indaga per accertare se la morte del motociclista sia avvenuta al momento dell'incidente, sul colpo, o in ospedale, dove l'uomo è stato trasportato in ambulanza. Gli agenti del commissariato di polizia di via Campobello hanno eseguito i rilievi.