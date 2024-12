Spaccio di cocaina e hashish, un arresto a Sciacca

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lungo la statale 115 nei pressi del bivio «San Bartolo», i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto al controllo di un’auto. Il veicolo era condotto da un 40enne di Agrigento, con precedenti specifici, aveva come passeggero, un 24enne originario del Gambia, residente a Naro, ma di fatto senza fissa dimora, anch’egli con precedenti in materia di stupefacenti. Insospettiti dall’atteggiamento circospetto degli occupanti e alla luce dei loro precedenti, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale. Durante le operazioni, il passeggero ha estratto un involucro dagli indumenti gettandolo. Il pacchetto conteneva 25 grammi di cocaina. La perquisizione personale del giovane ha permesso di rinvenire anche un ulteriore grammo di hashish nascosto in una tasca dei pantaloni. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza.