Giornalista e operatori Rai aggrediti a Lampedusa, arriva una condannana

Il giudice Michele Dubini della prima sezione penale del tribunale di Agrigento ha condannato Domenico De Battista, il 30enne lampedusano ritenuto responsabile, assieme ad altre dieci persone rimaste ignote, dell’aggressione - era il 4 luglio del 2023 - all’inviato del Tg1, Lorenzo Santorelli, e ai componenti della troupe. De Battista è stato condannato a 7 mesi di reclusione (il pm ne aveva chiesti 6), oltre al risarcimento dei danni subiti da Santorelli, dalla Rai e dall’Usigrai, tutti costituitisi parte civile.

Giornalista e operatori furono aggrediti mentre si accingevano a un collegamento in diretta per documentare la visita a Lampedusa del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e della commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson.

All’imputato era stato contestato «d’aver impedito con violenza il collegamento giornalistico in diretta con il Tg1 delle 20 dal molo Favaloro, quindi - secondo anche quanto fu ricostruito nel febbraio scorso quando venne ammessa la costituzione di parte civile nel processo dell’Usigrai - anche il reato di interruzione di pubblico servizio».