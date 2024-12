Bimba salvata a Lampedusa, la Guardia costiera interroga l'equipaggio della Ong

«Avevamo programmato di ripartire ieri sera per la zona Sar, perché ci era stato dato il permesso di farlo. Poi avevamo rimandato la partenza alle prime ore di oggi. Stamattina, invece, ci è arrivata una convocazione, da parte della Guardia costiera. Il nostro skipper è andato ed è stato sentito. La Guardia costiera adesso sta sentendo gli attivisti, che insieme a lui, a bordo dell’imbarcazione, hanno udito la voce della bambina in mare». Così la Ong Compasscollective, riferendosi al salvataggio di ieri della undicenne da parte della barca a vela Trotamar III e poi condotta a Lampedusa. Il veliero si trova fermo a Lampedusa ed «è pronto per la partenza», specifica la Ong tedesca.