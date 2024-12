La bambina arrivata da sola a Lampedusa, padre Fortunato: «Vederla è un pugno al cuore e inquieta le coscienze»

«L’immagine della bambina sola in mezzo al mare, unica sopravvissuta al naufragio di una barca con 45 persone, arriva come pugno al cuore e inquieta terribilmente le coscienze di ognuno di noi. Quella solitudine, quella paura, quel salvataggio, ci faccia scrivere pagine nuove». Così padre Enzo Fortunato, presidente del pontificio comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini intervenuto al convegno «Minori in contesti di conflitto» promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.