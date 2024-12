Pensionato di 73 anni di Favara scompare nel nulla: avviate le ricerche

I familiari sono molto preoccupati. Sono andati dai carabinieri per segnalare la scomparsa di Agostino Fanara, pensionato di 73 anni, di Favara. L'anziano, ex autista del tribunale di Agrigento, ieri (9 dicembre) non è tornato a casa. E ancora adesso non si hanno sue notizie.

Stando a quanto i familiari hanno riferito ai carabinieri di Favara, Fanara è uscito con la sua Suzuki Ts50X bianca, con cappotta nera, per recarsi dal medico. E a casa non è più tornato. I militari dell'Arma hanno avviato le ricerche su Favara e sull'intera provincia, diramando informazioni e fotografia a tutte le pattuglie delle forze dell'ordine presenti sul territorio. Si stanno facendo anche accertamenti sulle banche dati, per cercare eventualmente di rintracciare l'auto.